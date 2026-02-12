El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde Yoğunluk - Son Dakika
El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde Yoğunluk

12.02.2026 10:21
Bitlis'teki El-Aman Hanı Kayak Merkezi, hafta içi de kayakseverlerle dolup taştı.

BİTLİS'teki kayak merkezi El-Aman Hanı, hafta içi de kayakseverlerle dolup taştı. Yoğunluk dron kamerasına yansırken; merkeze gelenler, kayak ve snowboard yaparak karın keyfini çıkardı.

Bitlis'te vatandaşlar, hafta sonunun yanı sıra hafta içini de El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde geçirdi. Sabahın erken saatlerinde aileleri ile kayak merkezine gelenler, kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkardı. Kayak bilmeyenler de çocukları ile birlikte kızakla kaydı. Kayak merkezindeki yoğunluk, havadan dron ile görüntülendi. Yetkililer, sezon boyunca kayak merkezinin açık hizmet vermeye devam edeceğini belirtirken; gelen ziyaretçilere güvenlik kurallarına uymaları uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA

