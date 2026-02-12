Bitlis'te vatandaşlar, hafta sonunun yanı sıra hafta içini de El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde geçirdi. Sabahın erken saatlerinde aileleri ile kayak merkezine gelenler, kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkardı. Kayak bilmeyenler de çocukları ile birlikte kızakla kaydı. Kayak merkezindeki yoğunluk, havadan dron ile görüntülendi. Yetkililer, sezon boyunca kayak merkezinin açık hizmet vermeye devam edeceğini belirtirken; gelen ziyaretçilere güvenlik kurallarına uymaları uyarısında bulundu.
Son Dakika › Güncel › El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde Yoğunluk - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?