El Ayak ve Ağız Hastalığı: Çocuklarda Yaygın Viral Enfeksiyon ve Kritik Uyarılar

El ayak ve ağız hastalığı, çocukluk çağında yaygın görülen viral bir enfeksiyondur ve genellikle Coxsackie virüsünden kaynaklanır. Özellikle 5 yaş altı çocuklarda, bağışıklık sisteminin gelişmemiş olması ve hijyen kurallarına dikkat edilmemesi nedeniyle sıkça ortaya çıkar. Hastalık, el ve ayak bölgesinde döküntüler ile ağız içinde yaralarla kendini gösterir ve çoğunlukla hafif seyretse de hızlı bulaşma riski taşır.

Acıbadem Kartal Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammed Akif Atlan, hastalığın genellikle 7-10 gün içinde kendiliğinden geçtiğini, ancak nadiren sinir sistemi veya kalp tutulumu gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini vurguluyor. Erken doktora başvurmanın, çocuğun sağlığını korumak ve hastalığın yayılmasını önlemek açısından önemli olduğunu belirtiyor. Ayrıca, yeterli sıvı alamama, uzun süren yüksek ateş, belirgin halsizlik veya genel durumun kötüleşmesi durumunda mutlaka yeniden doktora gidilmesi gerektiğini ekliyor.

Hastalık, hafif ateş, halsizlik ve iştahsızlıkla başlar, ardından ağız içinde ağrılı yaralar ve el, ayak, bazen kalça bölgesinde döküntüler gelişir. Virüs, tükürük, burun akıntısı, dışkı ve vücut salgılarıyla temas yoluyla, özellikle kreş ve okul gibi toplu ortamlarda hızla bulaşabilir. Bu nedenle, ellerin sık yıkanması, oyuncakların temizlenmesi ve hasta çocukların evde dinlendirilmesi önerilir.

Tedavide, hastalığa özgü bir yöntem olmadığı için ateş düşürücüler, yeterli sıvı alımı, ağız gargaraları ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi temel alınır. Dr. Atlan, ebeveynlere bol sıvı alımı sağlamalarını, asidik ve sert gıdalardan kaçınmalarını, yumuşak ve ılık gıdalar tercih etmelerini, gereksiz antibiyotik kullanmamalarını ve doktor önerisi dışında tedavi uygulamamalarını öneriyor.