El Bombalı Saldırı: 10 Gözaltı, 9 Tutuklama

(İSTANBUL)- Kağıthane'de bir işyerine 27 Mayıs'ta düzenlenen el bombalı saldırıyla ilgili düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, bir kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kağıthanede bir işyerine motosikletle gelen iki kişi el bombalı saldırı düzenledi. Saldırıdan sonra kaçan şüphelilere yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu kimlikleri belirlenen şüphelilerin ev ve işyerlerinde 2 ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, bir kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.