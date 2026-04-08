El Burgo'da Netanyahu'nun Kuklası Yakıldı

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Malaga kentine bağlı El Burgo kasabasındaki festivalde "kötülüklerin yakılması" geleneği kapsamında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kuklası yakıldı.

Katolik dünyasının en önemli dini bayramlarından biri olan ve geçen hafta kutlanan Paskalya Bayramı kapsamında İspanya genelinde düzenlenen etkinliklerde bu kez El Burgo kasabasındaki "Yahuda'nın yakılması" festivali öne çıktı.

Her yıl "kötülüklerin yakılması" geleneği kapsamında bir figür belirleyen El Burgo halkı, bu yıl Filistin'deki soykırım ve İran'a yönelik saldırıdan sorumlu tuttuğu İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kuklasını yaktı.

Kasaba merkezinde düzenlenen festival, İsrail'i protesto eylemine dönüştü.

Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde halk, Netanyahu'ya benzeyen yedi metre yüksekliğindeki devasa bir kuklanın alevler içinde yanmasını alkışlayarak izledi.

İspanyol basınına açıklama yapan, Başbakan Pedro Sanchez'in liderliğini yaptığı Sosyalist İşçi Partisine mensup Belediye Başkanı Maria Dolores Narvaez, "Bu, 1940'lardan beri süregelen bir gelenek ve Kutsal Hafta'dan sonra tüm kötülüklerin yakılmasını ve Paskalya pazarında iyi insanın dirilmesini içeriyor. Bu kuklanın seçilmesinin amacı (Savaşa, soykırıma hayır) mesajını sembolize etmektir." dedi.

Sadece 1800 nüfuslu olan ancak festivalden dolayı çok sayıda ziyaretçinin geldiği El Burgo kasabasının Belediye Başkanı Narvaez, "Yahuda'nın yakılması" festivalinde Yahuda'yı temsil edecek figürün Belediye Meclisince seçildiğini söyledi.