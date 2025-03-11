El Dokuması Kilimler Yeniden Hayat Buldu

Geçmişi bir asrı aşan tarihi el dokuması Antep kilim ve halıları, öğrencilerin emeğiyle yeniden hayat buldu.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Halı Tasarımı Programı tarafından, Kilim Tasarımı Dersi kapsamında hazırlanan Gelenekten Geleceğe Karma Sergisi, GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye Alanı'nda açıldı.

Gaziantep Üniversitesi El Sanatları Koruma ve Geliştirme Merkezi (GÜGEMER) iş birliğinde, 120 yıllık antika değeri taşıyan el dokuması kilim ve halıların eskimiş kısımları, orijinalliğine sadık kalınarak restore edildi. Öğrenciler tarafından dört ayda tamamlanan çalışmalar sonucunda, kilimler tabloya, halılar ise tabure minderine dönüştürülerek farklı alanlarda kullanıma hazır hale getirildi.

Serginin açılışında konuşan GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek, tamir işlemine başlamadan önce kilim ve halıların teknik analizinin yapıldığını ve malzeme özelliklerinin belirlendiğini ifade etti.

Sergide 30 eserin yer aldığını belirten Kalebek, şunları söyledi:

"Elde edilen verilere göre kullanılacak malzeme, orijinal halıya uygun olarak seçildi. Halıların hav atılacak alanları ile eksik, kesik ve yırtık bölümleri, tamamen orijinaline sadık kalınarak atkı, çözgü ve düğüm tekniğiyle, renk özelliklerine uygun şekilde tamamlandı. Yapılan analizlerle tespit edilen kilim ve halıdaki eksik alanlar dokunarak onarıldı. Gerçekleştirilen restorasyon çalışmasıyla kilim ve halılar yeniden kullanıma sunuldu ve gelecek nesillere aktarılması sağlandı."

Gelenekten Geleceğe Karma Sergisi, GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye Alanı'nda 14 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.