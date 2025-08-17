El Faşir'de Saldırı: 31 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

El Faşir'de Saldırı: 31 Ölü

17.08.2025 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sudan'ın El Faşir kentinde RSF'nin saldırısında 31 kişi hayatını kaybetti, 13 yaralı var.

HARTUM, 17 Ağustos (Xinhua) -- Sudan'ın batısındaki El Faşir kentinde paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) tarafından cumartesi günü düzenlenen saldırıda, 7'si çocuk ve 1'i hamile kadın olmak üzere 31 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

Sivil toplum kuruluşu olan Sudan Doktorlar Ağı tarafından yapılan açıklamada, paramiliter güçlerin Ebu Şuk Mülteci Kampı'nı topçu ateşiyle kasten hedef aldığı ve bu eylemin ciddi bir savaş suçu teşkil ettiği belirtildi.

Açıklamada, El Faşir'de süren kuşatmanın ilaç, sağlık personeli ve gıda temininde ciddi sorunlara yol açtığı, bu durumun binlerce yerinden edilmiş kadın ve çocuğun hayatını tehlikeye attığı vurgulandı.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Ülke altyapısına büyük zarar veren çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybederken, milyonlarca sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kuzey Darfur eyaletinin başkenti ve RSF'nin kontrolü dışında kalan Darfur bölgesindeki son büyük kent olan El Faşir, çatışmaların merkezi konumunda bulunuyor ve Mayıs 2024'ten bu yana RSF tarafından kuşatma altında tutuluyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Çocuk, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel El Faşir'de Saldırı: 31 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi
İstediği profili açıkladı Okan Buruk’tan transfer sözleri İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri

13:32
Çanakkale yanıyor Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 6’ya yükseldi
Çanakkale yanıyor! Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 6'ya yükseldi
09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 14:02:22. #7.12#
SON DAKİKA: El Faşir'de Saldırı: 31 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.