El Halil Belediye Başkanı Caberi, 5 bine yakın Filistinlinin mağdur olduğunu söyledi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Belediye Başkanı Yusuf el-Caberi, İsrail ordusunun kentte 5 gündür aralıksız sürdürdüğü saldırılar nedeniyle yaklaşık 5 bin Filistinlinin yerinden edildiğini veya mağdur olduğunu belirtti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Caberi, "Filistin'in en büyük kenti olan El Halil, maalesef 5 gündür İsrail işgal güçlerinin şiddetli kuşatmasına ve toplu cezalandırma uygulamalarına maruz kalıyor." ifadelerini kullandı.

Kuşatmanın, El Halil'deki bazı mahallelerin yanı sıra Harem-i İbrahim Camisi'ni de kapsayacak biçimde genişletildiğine dikkati çeken Caberi, bu durumun kentteki askeri kısıtlamaların ve baskıların en üst düzeye çıkarıldığına işaret ettiğini vurguladı.

İsrail, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'yı 1967 yılından bu yana işgal altında tutuyor. Uluslararası toplum ise bu işgali reddediyor.

Büyük çaplı maddi zarar ve altyapı tahribatı

İsrail'in askeri saldırıları ve kuşatmasının yansımalarına değinen Caberi, "Gerek vatandaşlara ve mülklerine yönelik saldırılar, gerekse bazı evlerin yıkılması nedeniyle zarar oldukça büyük." dedi.

Hasarın belediyeye ait altyapıya da yansıdığını belirten Caberi, su ve kanalizasyon şebekeleri ile yollar ve kaldırımların zarar gördüğünü, askeri operasyonların halkın günlük yaşamının dayandığı temel tesisleri sarstığını kaydetti.

Ürün giriş ve çıkışının sağlanamaması nedeniyle çok sayıda fabrikanın kapılarına kilit vurmak zorunda kaldığını aktaran Caberi, Filistinli işçilerin de iş yerlerine ulaşamadığını ve bu durumun ekonomik zararları katbekat artırdığını dile getirdi.

Yıkım ve hasarın gerçek boyutunun, İsrail güçlerinin sakinleri zorla çıkardığı bölgelerden çekilmesinden sonra??????? daha net ortaya çıkacağını vurgulayan Caberi, "Sonuç olarak zarar çok ama çok büyük." değerlendirmesinde bulundu.

"Silah arama" bahanesiyle evlerde tahribat

İsrail güçlerinin silah arama bahanesiyle evlere girerek eşyaları kırdığını ve tahrip ettiğini belirten Caberi, İsrail basınında yer alan iddialara atıfta bulunarak ordunun aramalarda hiçbir şey bulamadığını ve bulamayacağını, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu kaydetti.

Yerinden edilen ve mağdur olan Filistinlilerin sayısına ilişkin belediye tahminlerinin 5 bine ulaştığını bildiren Caberi, bu rakamın hedef alınan bölgelerden zorla çıkarılanları ve kuşatmadan etkilenen çevre mahalle sakinlerini de kapsadığını ifade etti.

Mağdur sayısının sadece evlerini terk etmek zorunda kalanlarla sınırlı kalmadığına işaret eden Caberi, askeri operasyonun genişletilmesi nedeniyle kuşatılan bölgelerin çevresinde yaşayan vatandaşların da günlük yaşamlarının olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Caberi, "Maalesef yerinden edilme ve askeri uygulamalardan çok sayıda çocuk, kadın ve yaşlının etkilendiğini gördük." diyerek insani boyuta dikkat çekti.

İsrail güçlerinin hedef aldığı alanları genişlettiğini aktaran Caberi, bunun hem yerinden edilenlerin hem de kuşatma altındaki bölgelere komşu yerleşimlerde yaşayanların sayısını artırdığını dile getirdi.

Öte yandan El Halil Belediyesi tarafından daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun kente yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana Deyr Bahha ve El-Cilde bölgelerinden zorla yerinden ettiği Filistinlilerin sayısının 4 bin 969'a yükseldiği bildirilmişti.

Ancak Caberi yerinden edilenler için ayrı bir sayı vermeyerek, toplam tahminin hem yerinden edilenleri hem de askeri operasyondan etkilenen komşu bölge sakinlerini kapsadığını belirtti.

El Halil'de saldırı ve kuşatmaya götüren olaylar

El Halil'deki askeri saldırı ve kuşatma, kentin kuzeybatı girişindeki Ferş el-Heva bölgesinde 23 Ekim'de bir İsrail kontrol noktasında yaşanan silahlı saldırının ardından başladı.

Saldırıda 2 İsrail askeri öldü, 3 asker yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 Filistinli de İsrail ordusu tarafından öldürüldü.

İsrail ordusu El Halil'e yönelik saldırı ve kuşatmanın birkaç gün sürebileceğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, kuşatmanın başlamasından 2 gün sonra yaptığı açıklamada, El Halil'de evlerinden çıkarılan yaklaşık 2 bin Filistinlinin, İsrail'in kentte Hamas'ın "altyapısı" olarak nitelendirdiği yapıları ortadan kaldırana kadar evlerine dönemeyeceğini savundu.

Başbakan Binyamin Netanyahu da saldırının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da 1967'deki savaştan bu yana görülmemiş ölçekte bir askeri saldırı düzenleme tehdidinde bulundu.

El Halil'deki gelişmeler, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da artan askeri baskınlar, Filistinlilerin öldürülmesi ve gözaltına alınması, konut ve iş yerlerinin yıkılması, tarım arazilerinin tahrip edilmesi ve zorla yerinden etme uygulamalarıyla birlikte yaşanıyor.