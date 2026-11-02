El Halil'de 10 günlük kuşatma sona erdi, Vali Dudin kontrolün sağlandığını açıkladı - Son Dakika
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El Halil'de 10 günlük kuşatma sona erdi, Vali Dudin kontrolün sağlandığını açıkladı

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İsrail ordusu 10 günlük kuşatmanın ardından El Halil'in tamamından çekildi. Vali Dudin, Filistin güvenlik güçlerinin kontrolü sağladığını ve ailelerin dönebileceğini açıkladı; valiliğe göre operasyon 3 bin 300'den fazla Filistinlinin yerinden edilmesine yol açtı.

İsrail ordusu, 10 gün süren kuşatma ve saldırıların ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil kentinin tamamından çekildi.

El Halil Valisi Halid Dudin, yaptığı açıklamada, "İsrail işgal güçleri El Halil kentinin tamamından çekildi, Filistin güvenlik güçleri bölgenin tamamında kontrolü sağladı." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ailelerin geri dönebileceğini belirten Dudin, yetkili makamların ve güvenlik güçlerinin sahadaki gelişmeleri takip ettiğini ve Filistinlilerin güvenli şekilde geri dönmelerini sağlamak için gerekli çalışmaları yürüttüğünü kaydetti.

İsrail ordusu, 23 Ekim'de iki Filistinlinin silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle toplu cezalandırma yöntemine başvurmuş, bölgeyi kuşatmış, El Halil geneline baskın düzenlemişti. Söz konusu olayda 2 İsrail askeri ölmüş, 3 asker yaralanmış, İsrail ordusu, saldırıyı düzenlediğini öne sürdüğü 2 Filistinliyi öldürmüştü.

Bölgedeki baskınlarının başlamasından bu yana El Halil ve çevresindeki köylere abluka uygulayan İsrail ordusu, Celde ve Ayn Deyr Baha mahallelerindeki evlere el koyarak buraları askeri kışlalara dönüştürmüştü. Bu süreçte binlerce Filistinli zorla yerinden edilmiş, evler, tesisler ve ticari işletmeler yıkılmış, altyapı da tahrip edilmişti.

El Halil Valiliğinin verilerine göre, İsrail ordusunun askeri operasyonu özellikle Celde ve Ayn Deyr Baha mahallelerinde 3 bin 300'den fazla Filistinlinin yerinden edilmesine ve zarar görmesine yol açtı. Bu süreçte 15 ev ve tesis yıkıldı, ekonomi ve altyapı zarar gördü, eğitim faaliyetleri de aksadı.

Kaynak: AA
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