El Halil'de Bayram Namazı Kısıtlaması
El Halil'de Bayram Namazı Kısıtlaması

20.03.2026 10:18
İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Harem-i İbrahim Camisi'nde yalnızca 80 kişi bayram namazı kılabildi.

EL İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde yer alan Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik kısıtlamaları nedeniyle yalnızca 80 kişi bayram namazı kılabildi.

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Mutaz Ebu Suneyne AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in bir süre kapalı tuttuğu camiye girişlerde kısıtlamalarını sürdürdüğünü söyledi.

İsrail'in cami çevresinde kısıtlama ve engellemeleri sıkılaştırdığını söyleyen Ebu Suneyne, ibadet etmek için camiye gelen Filistinlilerin sınırlı sayıda girişine izin verildiğini ve sıkı aramadan geçirildiklerini ifade etti.

Ebu Suneyne, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle bu ramazan bayramında sadece 80 kişinin bayram namazı kılabildiğini ifade etti.

"Harem-i İbrahim Camisi'nin tamamen Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğunu" vurgulayan Ebu Suneyne, İsrail'in buraya yeni bir "dini statü" dayatma girişimlerini reddettiklerini belirtti."

İsrail ordusu 28 Şubat'ta, İran'a yönelik saldırıyla eş zamanlı işgal altındaki Batı Şeria'da aldığı bir dizi önlem kapsamında, güneydeki El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni kapatmış, 6 Mart'ta cuma namazında çok sınırlı sayıda kişinin içeri alınmasına izin vermişti.

Kaynak: AA

Bayram Namazı, Dış Politika, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

