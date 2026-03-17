El-Harc'a Füzeli Saldırı İhalesi İmha Edildi
El-Harc'a Füzeli Saldırı İhalesi İmha Edildi

17.03.2026 22:54
Suudi Arabistan, El-Harc'a atılan balistik füzenin imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan El-Harc vilayetine doğru atılan balistik füzenin imha edildiği belirtildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya dair açıklama yaptı.

Açıklamada, El-Harc vilayetine doğru atılan balistik füzenin imha edildiği kaydedildi.

Suudi Arabistan, ülkeye bugün 38 insanız hava aracı (İHA) ile saldırı girişiminde bulunulduğunu duyurmuştu.

İran, 28 Şubat'tan bu yana ABD-İsrail'in saldırılarına misilleme olarak, 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

