El-Hıyam'da Ahde Vefa Yok - Son Dakika
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El-Hıyam'da Ahde Vefa Yok

İsrail, ateşkes ihlaline devam ederek Lübnan'ın El-Hıyam beldesine saldırıyor. Halk evine dönemiyor.

13.12.2024 00:16
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İsrail ordusunun ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyindeki Mercayun kentine bağlı el-Hıyam beldesi sakinleri evlerine döneceği günün hasretiyle yaşıyor.

İsrail ordusu çekildiğini duyurmasına rağmen ateşkesi ihlal ederek el-Hıyam'ı hedef almayı sürdürürken, Lübnan ordusu ise çevresinde konuştuğu beldede güvenlik çalışmaları sebebiyle halktan bölgeye yaklaşmamalarını istedi.

El-Hıyam halkı ise yaşadıkları bölgelere dönmenin hasretini çekiyor.

Bölge sakini Umm Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "El-Hıyam'ın girişine kadar ulaştık ancak giremedik, bunun mümkün olup olmadığını bilmiyoruz." dedi.

Lübnanlı kadın, "Beldemiz şu anda hüzünlü ama döndüğümüzde Allah'ın izniyle orayı yeniden inşa edeceğiz ve başımız dik döneceğiz. El-Hıyam, sakinlerinin çabalarıyla eski haline dönecek." diye konuştu.

Belde sakini Cihad Abdullah da yaşadıkları yerin yıkılmasından duyduğu üzüntüyü, "Bu yürek dağlayan bir şey." şeklinde niteledi.

El-Hıyam beldesi Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusunun en çok hedefi olan ve büyük yıkıma uğrayan bölgelerden biri olarak öne çıkıyor.

İsrail'in bugün düzenlediği saldırılarda el-Hıyam'da 2 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, el-Hıyam'a düzenlenen saldırıyı "ihanet" olarak nitelemişti.

İsrail ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor

İsrail, Lübnan ile 27 Kasım'da yapılan ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerini 16 gündür sürdürüyor.

Başta Lübnan'ın güneyi olmak üzere İsrail ordusu, insansız hava aracı (İHA) ile bombardıman, evlerin hedef alınması, İHA ve savaş uçakları uçurma gibi ateşkese yönelik 7 ihlal gerçekleştirdi.

İsrail, 27 Kasım'dan bu yana Lübnan ile yapılan ateşkesi 214 kez ihlal etti.

İsrail ordusunun saldırılarında 30 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın ikinci maddesinde "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların, İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırı bulunmayacak." ifadesi yer almıştı.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Son Dakika

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