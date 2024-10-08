Terör örgütü El Kaide'ye yönelik İzmir merkezli soruşturma kapsamında 1 kişi İstanbul'da gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü El Kaide'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 2 şüpheli hakkında "yakalama kararı" çıkarıldı.
Bu karar doğrultusunda harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte eleman temin ettiği belirlenen 1 kişiyi İstanbul'da yakaladı.
Diğer şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › El Kaide'ye Operasyon: 1 Gözaltı - Son Dakika
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