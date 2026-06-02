El Nino 2026\'da %90 Olasılıkla Geliyor

02.06.2026 13:32
WMO, El Nino'nun Haziran-Ağustos 2026'da %80 ihtimalle gerçekleşebileceğini ve etkilerini açıkladı.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), hava sıcaklığına neden olan El Nino hava olayının Haziran- Ağustos 2026 döneminde gerçekleşme olasılığının yüzde 80 olduğuna işaret ederek bunun, kasıma kadar devam edebileceğini bildirdi.

WMO, hava sıcaklıkları tahminine ilişkin yeni bir rapor yayımladı.

Tropikal Pasifik'teki alışılmadık derecede sıcak okyanus sularının etkisiyle El Nino koşullarının geliştiği belirtilen raporda, bu durumun gelecek aylarda aşırı hava olayları riskini artırarak küresel sıcaklık ve yağış modellerini etkileyeceğine dikkati çekti.

Raporda, haziran-ağustos döneminde bir El Nino olayının gerçekleşme olasılığının yüzde 80 olduğu belirtilerek "Bunun en az kasıma kadar devam etme olasılığı ise yüzde 90'a yakın veya üzerinde. El Nino'nun zirve gücü ve zamanlaması konusunda bazı belirsizlikler devam etse de çoğu tahmin modeli bunun en azından orta düzeyde ve muhtemelen güçlü olacağını gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

Nisan sonundan mayıs ortasına kadar Orta ve Doğu Ekvator Pasifik'teki deniz yüzeyi sıcaklığının El Nino eşiklerine yaklaştığı belirtilen raporda, bu artan yüzey anomalilerinin, Tropikal Pasifik'te alışılmadık derecede sıcak olan yüzey altı koşullarından beslendiğine işaret edildi.

Tropikal Pasifik'te sıcaklıkların ortalamanın 6 derece üzerinde seyrettiği kaydedilen raporda, bunun, gözlemlenen yüzey ısınmasına katkıda bulunan önemli bir ısı rezervuarı sağladığına işaret etti.

"El Nino önümüzdeki aylarda yüzde 90 olasılıkla kapımıza dayanıyor"

Raporda görüşlerine yer verilen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "El Nino önümüzdeki aylarda yüzde 90 olasılıkla kapımıza dayanıyor. Dünya bunu acil bir iklim uyarısı olarak ele almalı. El Nino koşulları, ısınan bir dünyanın ateşine benzin dökecektir. Etkiler daha da sert vuracak, daha da uzağa yayılacak ve yıkıcı bir hızla sınırları aşacaktır." ifadelerini kullandı.

Guterres, bu duruma karşı tek etkili yanıtın eşit iklim eylemi olduğunu vurgulayarak bunun, fosil yakıtlara olan bağımlılığı sona erdirmeyi, yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmayı, en savunmasızları korumayı ve herkes için erken uyarı sistemleri sağlamayı içerdiğini söyledi.

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo da potansiyel olarak güçlü bir El Nino hava olayına hazırlanmaları gerektiğini belirtti.

Saulo, "El Nino, kuraklığı ve şiddetli yağışları şiddetlendirecek ve hem karada hem de okyanusta sıcak hava dalgaları riskini artıracaktır. 2023-24'teki en son El Nino, kayıtlardaki en güçlü 5 El Nino'dan biriydi ve 2024'te gördüğümüz rekor küresel sıcaklıklarda rol oynadı." değerlendirmesinde bulundu.

El Nino ve La Nina hava olayları

Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen El Nino hava olayı, öncelikle okyanuslara kıyısı olan bölgelerde, ardından dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor.

Bunun tersi şeklinde nitelendirilebilecek La Nina ise dünya için daha soğuk hava koşulları anlamına geliyor.

Bu iki hava olayı arasındaki geçişte de nötr yani doğal hava olayları geçerli oluyor.

Kaynak: AA

