El Nino İklim Uyarısı: Sıcaklık Artışı Bekleniyor - Son Dakika
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El Nino İklim Uyarısı: Sıcaklık Artışı Bekleniyor

03.06.2026 09:17
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BM, El Nino'nun sıcaklıkları artırma olasılığının %80 olduğunu duyurdu. İklim eylemleri şart.

(ANKARA) - BM'ye bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü'nün yayımladığı yeni meteoroloji raporunda, aşırı sıcaklara yol açan El Nino hava olayının haziran-ağustos aylarında ortaya çıkma ihtimalinin yüzde 80'e ulaştığı kaydedildi.

Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen El Nino hava olayı, okyanuslara kıyısı olan bölgelerde ve dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor. Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) yayımladığı hava sıcaklıkları tahminine ilişkin raporda, bir El Nino olayının haziran-ağustos döneminde gerçekleşme olasılığının yüzde 80 ve bu durumun en azından kasım ayına kadar devam etme olasılığının yüzde 90 civarında olduğu belirtildi.

"DÜNYA BUNU ACİL BİR İKLİM UYARISI OLARAK DEĞERLENDİRMELİ"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, El Nino'nun önümüzdeki aylarda kapıya dayanacağını vurgulayarak, "Dünya bunu acil bir iklim uyarısı olarak değerlendirmelidir. El Nino koşulları, ısınan dünyanın ateşine körükle gitmekten başka bir şey değildir. Etkileri daha da şiddetli olacak, daha uzağa yayılacak ve yıkıcı bir hızla sınırları aşacaktır" ifadelerini kullandı. Krize uygun iklim eylemlerinin tek etkili yanıt olabileceğini dile getiren Guterres, bunların fosil yakıt bağımlılığını sona erdirmek, yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmak, en savunmasız kesimleri korumak ve herkes için erken uyarı sistemleri sağlamak olduğunu belirtti.

Raporda, tropikal Pasifik'teki artan yüzey anomalilerinin, ortalama sıcaklığın 6 derece üzerinde seyreden olağandışı sıcak su koşulları tarafından beslendiği tespitine yer verilerek, bu koşulların gözlemlenen yüzey ısınmasına katkıda bulunan önemli bir ısı rezervi oluşturduğu kaydedildi.

"2023-24 YILLARINDAKİ EL NINO, EN ŞİDDETLİ BEŞ EL NINO'DAN BİRİYDİ"

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, "Kuraklığı ve şiddetli yağışları daha da şiddetlendirecek ve hem karada hem de okyanusta sıcak dalgası riskini artıracak potansiyel bir El Nino olayına hazırlıklı olmalıyız. 2023-24 yıllarında yaşanan son El Nino, kayıtlara geçen en şiddetli beş El Nino'dan biriydi ve 2024 yılındaki rekor düzeydeki küresel sıcaklıklarda rol oynadı" değerlendirmesinde bulundu. WMO'nun koşulları izlediğini ve hükümetlerin, insani yardım kuruluşlarının ve iklime duyarlı sektörlerin karar alma süreçlerine bilgi vereceğini ifade eden Saulo, sezonluk tahminlerin önceden yapılması ve erken uyarıların hayati önemde olduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel El Nino İklim Uyarısı: Sıcaklık Artışı Bekleniyor - Son Dakika

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