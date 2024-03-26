El Salvador'da çetelere yönelik operasyon düzenlendi

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da, iki kişinin silahlı saldırıda öldürülmesi üzerine 5 bin asker ve 1000 polisin katılımıyla çetelere yönelik operasyon düzenlendi.
Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde 2 kişinin silahlı saldırıda öldürüldüğünü ve sorumluların yakalanması için geniş çaplı operasyon emri verdiğini duyurdu.
Operasyona 5 bin asker ile 1000 polisin katıldığını belirten Bukele, "Cinayetleri işleyenler yakalandı. Çetelerden geriye çok az kişi kaldı ve onları da yok edene kadar durmayacağız." ifadesini kullandı.
Bukele, operasyondan dönen asker ve polislerin görüntülerini de paylaştı.
El Salvador'da çete olaylarında gözlenen artış sebebiyle Mart 2022'de olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından bugüne kadar çete üyesi olduğundan şüphelenilen 76 bin kişi tutuklandı.
Yargılanmalar sonucunda 7 bin kişi serbest bırakıldı.
Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador, çetelerin ülkedeki gücü nedeniyle ciddi güvenlik sorunu yaşıyor.
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Real Madrid'in Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Jr, yıllardır maruz kaldığı ırkçılığı anlatırken gözyaşlarını tutamadı. 23 yaşındaki oyuncu geçen yıl sadece 10 ırkçı taciz yaşadı. Vinicius, Madrid'den ayrılmayı düşünmediğini ve ırkçılığın kazanmasına izin vermeyeceğini vurguladı. Ancak ırkçı tacizler nedeniyle maçlara odaklanmanın zorluğunu anlatırken duygulandı. İspanya ve Brezilya takımları Madrid'de dostluk maçında ırkçılık karşıtı kampanya kapsamında karşılaşacak.
Real Madrid'in Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Jr, yıllardır maruz kaldığı ırkçılığı anlatırken gözyaşlarını tutamadı. 23 yaşındaki oyuncu geçen yıl sadece 10 ırkçı taciz yaşadı. Vinicius, Madrid'den ayrılmayı düşünmediğini ve ırkçılığın kazanmasına izin vermeyeceğini vurguladı. Ancak ırkçı tacizler nedeniyle maçlara odaklanmanın zorluğunu anlatırken duygulandı. İspanya ve Brezilya takımları Madrid'de dostluk maçında ırkçılık karşıtı kampanya kapsamında karşılaşacak.
Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 tır çarpıştı. Kazada 1 tır şoförü hayatını kaybederken, 3 tır şoförü yaralandı. Yoğun yağışın etkili olduğu kaza sonrasında polis ekipleri önlem alarak trafik akışını düzenledi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 tır karıştı. Kazada 1 tır şoförü hayatını kaybederken, 3 tır şoförü yaralandı. Yoğun yağışın etkili olduğu kaza sonrasında polis ekipleri önlem aldı ve yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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ABD Başkanı Joe Biden ve Washington’daki üst düzey yetkililer, İsrail'in Gazze’yi hedef alma şekline karşı sabırlarını korumaya çalışırken, İsrail'in diplomatik korumanın kaldırılması kararı, ABD-İsrail ilişkilerindeki çatlağın derinleştiğini gösteriyor. Başbakan Netanyahu'nun tepkisi ve Biden'ın İsrail'e olan yardımlarının sorgulanmasıyla birlikte, iki ülke arasındaki gerilim artıyor.
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