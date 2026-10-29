El Salvador, Haiti'de kaybolan 4 teknisyen için 2000'den fazla asker sevk etti. - Son Dakika
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El Salvador, Haiti'de kaybolan 4 teknisyen için 2000'den fazla asker sevk etti.

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Haiti'de yaklaşık iki hafta önce kaybolan 4 askeri personelini aramak üzere El Salvador 2000'den fazla asker sevk etti. Bukele'nin durumu Haiti Başbakanı Alix Didier Fils-Aime'ye bildirdiği, askerlerin çetelere karşı güvenlik çalışmalarına da destek vereceği belirtildi.

El Salvador, yaklaşık iki hafta önce Karayip ülkesi Haiti'de kaybolan 4 askeri personelinin bulunması amacıyla bölgeye 2000'den fazla asker gönderdi.

BBC'nin haberine göre El Salvador Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin, Haiti'ye kaybolan 4 El Salvador askeri personelinin bulunması için 2000'den fazla askerin gönderilmesini içeren "kapsamlı sevkiyat" hakkında Haiti Başbakanı Alix Didier Fils-Aime'yi bilgilendirdiği aktarıldı.

Askerlerin Haiti'de çetelere karşı yürütülen güvenlik çalışmalarına da destek vereceği ifade edilen açıklamada, ayrıca söz konusu sevkiyatın, çeşitli ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklendiği de kaydedildi.

Haiti'deki çete şiddeti

El Salvador Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapan ve Haiti'deki uluslararası misyon kapsamında bulunan teknisyenlerin, zırhlı araçlarıyla üslerine dönerken silahlı saldırıya uğradığı belirtilmişti.

Bukele, teknisyenlerin silahlı gruplar tarafından kaçırıldığını vurgulayarak kurtarılmaları için operasyon başlatıldığını açıklamıştı.

Haiti'deki çete şiddetiyle mücadele kapsamında faaliyet gösteren Çete Bastırma Gücü (GSF), insani bir kuruluş aracılığıyla bazı insan kalıntılarının kendilerine ulaştırıldığını, ancak bunların kayıp teknisyenlere ait olup olmadığının henüz doğrulanmadığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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