El Salvador Türkiye'yi Dost ve Müttefik Görüyor

El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill, ülkesinin Türkiye'yi bir müttefik, dost ve ortak olarak gördüğünü belirterek Türkiye'nin güçlü bir ulus olduğunu, diplomasiyle dünya barışı için çaba gösterdiğini söyledi.

Hill, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'de kendini evinde gibi hissettiğini çünkü halkın son derece sıcak ve Türkiye'nin gerçekten çok güçlü bir ulus olduğunu vurgulayan Hill, "Özgürlüğünüz, değerleriniz için savaşıyorsunuz ama aynı zamanda diplomasiyle dünya barışı için savaşıyorsunuz." dedi.

Hill, Türkiye'nin dünya barışını sağlamak için müzakere yöntemlerini tercih ettiğine işaret ederek bu değeri El Salvador'un da paylaştığını ifade etti.

Ülkesinin bir dönüşüm süreci içerisinde olduğunu ve tarihin tekerrür etmemesi için geçmişe baktıklarını ancak geriye gitmediklerinin altını çizen Hill, El Salvador'un, Devlet Başkanı Nayib Bukele 2019'da iktidara gelmeden önce şiddet içeren ülkeler listesinde birinci sırada yer aldığını ve Bukele'nin ardından bunun değişmeye bağladığını belirtti.

Hill, güvenliğin ülkesi için en temel unsur olduğunu, barış içinde ve kalkınmayla ilerleyebilmek için bunun önem arz ettiğini dile getirerek Bukele'nin, görev süresinde El Salvador'u tamamen dönüştürdüğünü anlattı.

"Türkiye'ye bir müttefik, dost ve ortak olarak yaklaşıyoruz"

Batı yarım kürede "en güvenli ülke" olduklarını ve turizmle büyüdüklerini söyleyen Hill, "Yine de desteğe ihtiyacımız var. Bu anlamda da Türkiye'ye bir müttefik, bir dost ve bir ortak olarak yaklaşıyoruz. Karşılıklı saygı temelinde diplomasi, eğitim, savunma sanayisi, teknoloji ve istihbarat alanında sizlerle çalışıyoruz. Biz dostluğumuzu güçlendirme, ilişkilerimizi güçlendirme, yatırımlarımızı, ticaretimizi ve ticari ortaklığımızı güçlendirme konusunda tam bir taahhüt içindeyiz." diye konuştu.

Hill, ülkesinde barış olduğunu ve büyüyerek halka tarihi borçlarını ödemeleri gerektiğini ifade ederek ekonomik istikrar, büyüme ve istihdam fırsatları oluşturmaları gerektiğinin altını çizdi.

Geleceğe odaklanmaları gerektiğini ve bunu Türkiye gibi ülkelerin desteğiyle gerçekleştirebileceklerini belirten Hill, 2024'te El Salvador'a 1,6 milyar dolarla liman modernizasyonu ve işletme projesi için en büyük yatırımın yapıldığını ve bunun Türk firmalar tarafından yürütüldüğünü hatırlattı.

Hill, Türkiye'nin ülkesinin yanında olduğunu ve olmaya da devam ettiğini vurgulayarak dayanışmanın ve dostluğun El Salvador için çok temel bir değer olduğunu kaydetti.

Ülkesinin, 6 Şubat 2023 depremlerinde Türkiye'ye destek sağladığını anımsatan Hill, bunun, El Salvador'un empati, dostluk ve kardeşlik duygularını temsil ettiğini sözlerine ekledi.