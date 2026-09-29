Elazığ Ağın'da badem hasadına Kaymakam Tuğçe Yılmaz ve Başkan Şeref Çakar katıldı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde badem hasadı etkinliği yapıldı.

Ağın Kaymakamlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ağın Belediyesi işbirliğiyle Şenpınar Mahallesi'nde üretici Faruk Doğan'a ait 1200 dekarlık bahçede badem hasadı etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Gündüz, Keban Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Mustafa Özsoy, teknik personeller ve üreticiler katıldı.