Elazığ Ağın\'da Kaymakam Yılmaz, teknoloji sınıfı yaptıran iş insanına plaket verdi

Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Hüseyin Taşbaşı İlkokuluna teknoloji sınıfı yaptıran iş insanı İbrahim Taşbaşı'na teşekkür plaketi verdi.

Kaymakam Yılmaz, iş insanı Taşbaşı ile Hüseyin Taşbaşı İlkokulunu ziyaret etti.

Ziyarette Yılmaz, ilçeye sunduğu katkılar ve gerçekleştirdiği hizmetler dolayısıyla Taşbaşı'na teşekkür plaketi verdi.

Yılmaz'a ziyaretinde İlçe Emniyet Amiri Nusret Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayıl ve Bir Avuç Gönüllü Derneği Başkanı Fatih Başaran da eşlik etti.