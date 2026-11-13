Elazığ Ağın Kaymakamı Yılmaz, Bahadırlar Köyü'nde vatandaşları dinledi - Son Dakika
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Elazığ Ağın Kaymakamı Yılmaz, Bahadırlar Köyü'nde vatandaşları dinledi

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Elazığ Ağın Kaymakamı Yılmaz, Bahadırlar Köyü\'nde vatandaşları dinledi
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Elazığ'ın Ağın ilçesinde Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Bahadırlar Köyü'nü ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü ve sorun ile taleplerini dinledi. Yılmaz, sorunların çözümü için ilgili kurumların hassasiyet gösterdiğini belirterek misafirperverliklerinden dolayı köylülere teşekkür etti.

Elazığ'da Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Bahadırlar Köyü'nü ziyaret etti

Kaymakam Yılmaz, köylere ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Bahadırlar Köyü'ne geçen Yılmaz, vatandaşlarla görüştü, sorun ve taleplerini dinledi.

Yılmaz, sorunların çözümü noktasında ilgili kurumların gereken hassasiyetleri gösterdiğini belirterek, misafirperverliklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Kaymakam Yılmaz'a ziyaretinde, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Özkaynak, İlçe Emniyet Amiri Nusret Turan ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Dursun Kara da eşlik etti.

Kaynak: AA
Yerel YönetimTuğçe YılmazElazığGüncelAğınSon Dakika

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