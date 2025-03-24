Elazığ Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine İftar Yemekleri Dağıtıyor - Son Dakika
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Elazığ Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine İftar Yemekleri Dağıtıyor

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Elazığ Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere günde 2 bin 500 kişilik 3 çeşit sıcak yemek hazırlayarak, hijyenik bir şekilde paketleyip evlerine teslim ediyor. Özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlara öncelik verilirken, düzenli olarak etkilenen ailelere destek sağlanıyor.

24.03.2025 11:59  Güncelleme: 12:19
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ELAZIĞ - Elazığ Belediyesi her gün 2 bin 500 kişilik 3 çeşit sıcak yemek ve tatlı hazırlayarak iftar öncesi vatandaşların evlerine teslim ediyor.

Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere her ilde olduğu gibi Elazığ'da da destek olunuyor. Bu çerçevede Elazığ Belediyesi Hayır Çarşısı aşevi mutfağında, aşçılar tarafından her gün 2 bin 500 kişiye yetecek kadar 3 çeşit yemek yapılıyor. Aşçıların sabahtan başladığı mesaide hazırlanan yemekler, iftar saati yaklaşmaya başladığında presli makinelerde sıcak ve hijyenik olarak paketleniyor. Özenle paketlenen 3 çeşit yemek, ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarına kadar ulaştırılarak kendilerine teslim ediliyor. Yemek dağıtımında özellikle yaşlı, engelli, yalnız ve ihtiyacı bulunan ailelere öncelik veriliyor.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın sosyal belediyecilik vizyonu içerisinde içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı dolayısıyla aşevinde çalışmaların devam ettiğini belirten Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, "İçerisinde bulunduğumuz aşevinde Ramazan ayı öncesinde de ikramlarını yaptığımız, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerine yemekler ulaştırarak onlara bu hizmeti veriyorduk. Ramazan dolayısıyla bizlere ulaşan ve belediyemizin tespit ettiği dezavantajlı ailelerimizin evlerine konuk olarak yemeklerini ulaştırıyoruz. Aşevimizde 30 kişi çalışarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın öğle ve iftar ve sahur yemeklerini yetiştirmeye çalışıyor. Amacımız, evlerine yemek götürerek misafir olduğumuz insanlara Ramazan ayının bereketini hep beraber yaşayarak onlara bir nebze de olsa dokunabilmektir. Yemeklerimiz 3 çeşit olarak hazırlanarak vatandaşlara ulaştırılıyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Elazığ Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine İftar Yemekleri Dağıtıyor - Son Dakika

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