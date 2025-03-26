Elazığ'da 100 Liralık Kıyafet İzdihamı - Son Dakika
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Elazığ'da 100 Liralık Kıyafet İzdihamı

Elazığ'da esnafların 100 liradan giyim kampanyası başlatmasıyla yoğunluk yaşandı.

26.03.2025 14:29
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Elazığ'da kıyafetin 100 lira olduğunu duyan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu

ELAZIĞ - Elazığ'da Ramazan Bayramına sayılı günler kala, Saray Cami altında bulunan esnafın giyim üzerine başlattığı kampanyadan dolayı, izdiham yaşandı.

Elazığ'da Ramazan Bayramına sayılı günler kala, esnafta da bayram yoğunluğu başladı. Kent genelinde giyimciler başta olmak üzere, ayakkabı ve diğer ürünlerde vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için mağazaların yolunu tutarken, Saray Cami altında bulunan işletmeler kampanya başlatarak giyimde fiyatları 100 lirada sabit tuttu. Gömlek ve tişörtleri 100 liradan kot pantolonu 200 liradan satmaya başlayan iş yerlerinde izdiham yaşandı. Kampanyanın arife gününe kadar devam edeceği bildirildi.

Saray Cami esnafından Burak Şener, "Eskisi gibi yoğunluk olmadığından dolayı biz de kampanya yaptık. Tüm ürünlerimizi, kot pantolon, gömlek ve tişört ürünlerini 100 liradan satışa sunduk. Yoğunluk fazla bir şekilde var. Kaliteli ürünleri 100 liradan satıyoruz. Müşterilerimiz de bu durumdan çok memnun. Pantolonlar 200 lira diğer ürünler ise 100 liradır. Kampanyamız arife günü geceye kadar devam edecektir" dedi.

Bayram dolayısıyla büyük bir yoğunluğun olduğunu aktaran esnaf Resul Tan ise "Zararına mal satıyoruz. Fiyatlar 100 ile 200 lira arasındadır. Eğer mal kalırsa bayrama kadar kampanyalı bir şekilde satmaya devam edeceğiz. Eğer biterse de iş yerimizi kapatarak evimize gideceğiz. İnşallah daha fazla yoğunluk olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da 100 Liralık Kıyafet İzdihamı - Son Dakika

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