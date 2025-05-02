Elazığ'da 107 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da 107 Firari Hükümlü Yakalandı

Elazığ'da yapılan operasyonla 107 firari hükümlü yakalandı, ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

02.05.2025 12:20
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Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 107 firari hükümlü yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 ayda yürütülen çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 107 hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan, yapılan uygulama ve operasyonlarda ruhsatsız 34 tabanca, 298 fişek, 11 tüfek ve 86 kartuş ele geçirildi, ruhsatsız silah taşıyan 45 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

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