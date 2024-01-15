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Elazığ'da 143 kilogram skunk ve 2 kilo 850 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da 143 kilogram skunk ve 2 kilo 850 gram esrar ele geçirildi

Elazığ'da yapılan operasyonda, konteyner yüklü bir tırda zemin bölümüne gizlenmiş 143 kilogram skunk ve 2 kilo 850 gram esrar bulundu. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Elazığ\'da 143 kilogram skunk ve 2 kilo 850 gram esrar ele geçirildi
15.01.2024 - 19:33,  Güncelleme: 19:36
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Elazığ'da konteyner yüklü tırda 143 kilogram skunk ve 2 kilo 850 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce, Diyarbakır'dan gelen ve birbiriyle bağlantılı olduğu belirlenen bir araç ve konteyner yüklü tırda narkotik köpek yardımıyla arama yapıldı.

Yapılan aramada, tırın dorse kısmında bulunan konteynerin zemin bölümüne gizlenmiş zift ve boya ile streçlenmiş 168 parça halinde 143 kilogram skunk ve 2 kilo 850 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

El konulan tır ve konteynerler yediemin otoparkına götürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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