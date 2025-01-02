Elazığ'da 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Elazığ\'da 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Elazığ'da yasadışı yolla giren 16 göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

02.01.2025 12:52
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Elazığ'da yurda yasa dışı yollarla giren 16 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında durdurulan 2 takside yapılan aramada 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Taksi şoförlerinin Yenimahalle'deki bir adrese gideceğini tespit eden ekipler, harekete geçti.

Söz konusu adreste yapılan aramada, 8 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Şüpheliler A.Y., M.D. ve K.S., göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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