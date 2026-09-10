Elazığ'da 20 günlük operasyonda 55 firari hükümlü yakalandı
Elazığ'da son 20 günde düzenlenen asayiş operasyonlarında 55 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi. Kent genelindeki aramalarda ruhsatsız silahla yakalanan 17 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 9 tabanca, 8 tüfek, 17 fişek ve 17 kartuş ele geçirildi.
Elazığ'da 20 günde düzenlenen asayiş operasyonlarında 55 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma yürüttü.
Son 20 gündeki çalışmalar neticesinde 55 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Öte yandan, ruhsatsız silahla yakalanan 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Aramalarda, ruhsatsız 9 tabanca, 8 tüfek, 17 fişek ve 17 kartuş ele geçirildi.
Kaynak: AA
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