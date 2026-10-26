Elazığ'da 20 günlük uyuşturucu operasyonlarında 136 şüpheli yakalandı, 8'i tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da 20 günlük uyuşturucu operasyonlarında 136 şüpheli yakalandı, 8'i tutuklandı

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Elazığ\'da 20 günlük uyuşturucu operasyonlarında 136 şüpheli yakalandı, 8\'i tutuklandı
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Elazığ'da son 20 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 136 şüpheli yakalandı. Yakalananlardan 8'i uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; 126 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 136 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 20 günde operasyonlar gerçekleştirildi.

Aramalarda, 672 gram esrar, 365 gram sentetik kannabinoid, 321 sentetik ecza, 118 gram kokain, 91 gram metamfetamin, ruhsatsız tüfek, 4 kartuş ile 2 hassas terazi ile uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 8'i "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca 126 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Elazığ'da 20 günlük uyuşturucu operasyonlarında 136 şüpheli yakalandı, 8'i tutuklandı - Son Dakika
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