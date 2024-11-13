Elazığ'da 23 Bin Fidan Dağıtımı - Son Dakika
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Elazığ'da 23 Bin Fidan Dağıtımı

Elazığ'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 23 bin fidan vatandaşa dağıtıldı.

13.11.2024 15:17
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Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünce düzenlenen törenle 23 bin fidan dağıtımı yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen fidan dağıtım töreninde, vatandaşlara 23 bin ceviz, badem, sedir, çam ve servi gibi türlerin de de yer aldığı fide dağıtıldı.

Elazığ Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı, yaptığı açıklamada, gelecek nesillere daha yeşil ve daha nefes alınabilir bir dünya bırakmak için fidan dağıtım etkinlikleri düzenlediklerini belirtti.

"11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri kapsamında bu fidanları dağıttıklarını ifade eden Arpacı, böylelikle ağaç sevgisi ile ilgili de farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Arpacı, vatandaşların fidan dağıtımından memnuniyet duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza ücretsiz fidan dağıtımı yapıyoruz. Fidanlara büyük talep var. Vatandaşlarımız fidan dikmeyi seviyor. Bu da bizi çok memnun ediyor. Bugün burada 12 farklı türden 23 bin fidan dağıtımı gerçekleştireceğiz. Dağıttığımız fidanlar toprakla buluşacak. Elazığ'ın daha yeşil hale gelmesine katkıda bulunacağını umut ediyoruz. Ağaç dikme keyfini bütün vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Bu yoğun ilgiden dolayı da memnunuz."

Kaynak: AA

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