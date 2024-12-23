Elazığ\'da 27 Köy Yolu Yeniden Açıldı

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Elazığ'ın Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 27 köy yolu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte dün etkili olan ve yer yer devam eden kar nedeniyle ulaşıma kapanan Karakoçan'da 22, Kovancılar'da 5 köy yolunun açılması için ekipler aralıksız çalışma yürüttü.

Karla mücadele çalışması sonucu kapalı köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.

Kar yağışının devam ettiği bölgelerde olası gelişmelere karşı ekipler hazırda bekletiliyor.