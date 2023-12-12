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Elazığ'da 380 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da 380 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

Elazığ'da gerçekleştirilen operasyonda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 380 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Elazığ\'da 380 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
12.12.2023 - 10:35,
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Elazığ'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 380 kilogram tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında O.Y'nin araçla gümrük kaçağı tütün sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı.

Takibe alınan şüphelinin kullandığı araç, Elazığ- Alacakaya kara yolunda durduruldu.

Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 380 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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