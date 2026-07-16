Elazığ\'da 4.0 büyüklüğünde deprem; hasar ihbarı yok

VALİLİK: HASAR İHBARI YAPILMADI

Elazığ Valiliği, Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili açıklamada bulundu. Valilik açıklamasında, deprem sonrası hasar ihbarının yapılmadığı belirtilerek, "İçişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Sivrice ilçemizde 16/07/2026 tarihinde saat 22: 52'de 4.0 MW büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." denildi.