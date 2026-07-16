(ANKARA) - AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Başkanlıktan yapılan açıklamada saat 22.52'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 11,47 kilometre olarak kaydedildi.
Elazığ Valiliği, an itibariyle herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığını bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da 4 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?