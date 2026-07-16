Elazığ'da 4 Büyüklüğünde Deprem

(ANKARA) - AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada saat 22.52'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 11,47 kilometre olarak kaydedildi.

Elazığ Valiliği, an itibariyle herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığını bildirdi.