Elazığ'da 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Elazığ'da 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

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Elazığ\'da 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü
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Elazığ'ın Karşıyaka Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Elazığ'da 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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