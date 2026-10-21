Elazığ\'da 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

Elazığ'da 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Karşıyaka Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Elazığ'da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karşıyaka Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA
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