Elazığ'da 41 Köy Yolunda Çalışmalar Sürüyor

Güncel

Elazığ'da 41 köy yolunu açma çalışması sürüyor

ELAZIĞ - Elazığ'da kar yağışıyla birlikte kapanan 103 köy yolu ulaşıma açılırken 41'inde ise çalışmalar aralıksız sürüyor.

Elazığ'da dün gün boyu etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Kısa sürede etkili olan kar yağışı sonrasında kent genelinde birçok köyü yolu kapandı. İl Özel İdaresi 99 araç 120 personel ile yolların açılması için çalışma başlattı. Bu çerçevede 103 köyün yolu ulaşıma açılırken 41'inde ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Merkeze bağlı köylerde kapalı yolun bulunmadığı öğrenilirken, Arıcak'ta 1, Maden'de 4, Karakoçan'da 9, Kovancılar'da 8 ve Palu'da ise 19 olmak üzere toplam 41 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu aktarıldı.