Elazığ'da 5 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kara yolu uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan kontrolde, Afganistan uyruklu 5 şüphelinin yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.
Araçta bulunan ve para karşılığında düzensiz göçmenlerin ülke içinde naklini yaptığı belirlenen M.B. ile Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
M.B'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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