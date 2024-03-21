Elazığ'da 5 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da 5 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı yakalandı

Elazığ\'da 5 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı yakalandı

Elazığ'da yapılan bir kara yolu uygulama noktasında durdurulan bir araçta, Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Araçta bulunan ve düzensiz göçmenlerin ülke içinde naklini yaptığı belirlenen M.B. ile birlikte 5 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. M.B'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

21.03.2024 12:54  Güncelleme: 12:55
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Elazığ'da 5 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kara yolu uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan kontrolde, Afganistan uyruklu 5 şüphelinin yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.

Araçta bulunan ve para karşılığında düzensiz göçmenlerin ülke içinde naklini yaptığı belirlenen M.B. ile Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

M.B'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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