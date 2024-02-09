Elazığ'da bir tırda 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
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Elazığ'da bir tırda 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

Elazığ\'da bir tırda 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

Elazığ'da, Habur Sınır Kapısı'ndan giriş yaparak şehre gelen bir tırda yapılan aramada, aracın yan bölmesine yapılan 2 ek depo ile 3 bidon içerisinde 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri devam ediyor.

09.02.2024 14:39  Güncelleme: 14:40
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Elazığ'da bir tırda 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Habur Sınır Kapısı'ndan giriş yaparak Elazığ'a gelen bir tırda kaçak akaryakıt olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kent girişinde durdurulan tırda yapılan aramada, aracın yan bölmesine yapılan 2 ek depo ile 3 bidon içerisinde 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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Habur Sınır Kapısı, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Gözaltı, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da bir tırda 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı - Son Dakika


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