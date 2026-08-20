Elazığ'da Gastronomi Festivali Başladı - Son Dakika
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Elazığ'da Gastronomi Festivali Başladı

Elazığ\'da Gastronomi Festivali Başladı
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Elazığ'da 8. Gastronomi Festivali, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Yöresel ürünlerin tanıtıldığı festivalde konuşan Vali Hatipoğlu, mutfak kültürünün önemine dikkat çekti. Etkinlikler 23 Ağustos'a kadar sürecek.

Elazığ'da "8. Gastronomi Festivali" başladı.

Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanlığınca, Elazığ Valiliği ve Belediyesinin destekleriyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen festivalde, vatandaşlar stantları gezerek yöresel ürünlerden tattı.

Vali Numan Hatipoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu tür festivallerin yörenin tanıtımına katkı sunduğunu ifade eden Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Elazığ, binlerce yıllık kadim medeniyetimizin adeta süzülerek günümüze ulaşan birikimlerini ortaya koyan bir yer. Bu birikim, aynı zamanda mutfak kültürüne de yansımış. Biz bu mutfak kültürünün daha geniş kesimlere ulaşması ve bir sektör olarak ilimize kazandırılması için gayret sarf ediyoruz. Diğer yandan mutfağın, aynı zamanda gastronominin, insanları birleştiren önemli kültür odaklarından biri olduğunu da değerlendiriyoruz. Siz değerli gençlerle bu ortamda, bu sıcak ortamda bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz."

Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan da gastronominin ülkeler ve şehirler için önem arz ettiğini söyledi.

Festivalde yarışmalar, gösteriler, sergiler, film ve belgesel gösterimleri, paneller, söyleşiler ve konserler ziyaretçilerle buluşturulacak.

Açılışa AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festival, 23 Ağustos'a kadar sürecek.

Kaynak: AA

Elazığ, Kültür, Güncel, Son Dakika

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