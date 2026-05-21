Elazığ\'da 9 Şüpheli Tutuklandı

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Elazığ'da, yoğun bakım endikasyonu bulunmayan hastaları usulsüz şekilde yoğun bakım hastası gibi göstererek Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden önde 19'u, ardından da 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,
