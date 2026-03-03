Elazığ'da Abart Egzoz Denetimleri: 81 Araç Men Edildi

ELAZIĞ'da polis ekiplerince 2 ayda yapılan denetimlerde, abart egzoz kullanan 81 araç trafikten men edildi, sürücülere 901 bin 602 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, mevzuata uygun olmayan teknik değişiklikle 'abart egzoz' olarak tabir edilen yüksek sesli egzoz kullanarak gürültüye ve hava kirliliğine yol açan, vatandaşların huzur ve esenliğini bozan araçlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Kent genelinde ana arterler ile cadde ve sokaklarda 01 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında yapılan uygulamalarda; 59 otomobil, 17 motosiklet-motorlu bisiklet ve 5 kamyonet olmak üzere toplam 81 araca, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Abart Egzoz - Gürültü Çıkaran Araçlar' maddesi kapsamında toplamda 901 bin 602 Türk lirası idari para cezası uygulandı. Araçlar aynı zamanda trafikten men edildi. Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,