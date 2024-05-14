Güncel

Elazığ'da ağaçta yuva yapan baykuş ailesi görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da bir ağaçta yuva yapan baykuş ailesi görüntülendi.

Palu ilçesi Güllüce köyünde Mehmet Ormanoğlu isimli bir vatandaş, bahçede gezerken bir ağacın üstünde baykuş yuvasını fark etti. Bunun üzerine Ormanoğlu, baykuş yuvasını cep telefonu ile görüntüledi. Yavru baykuşların, kamerayı görünce gösterdiği sevimli tavırlar ise yürekleri ısıttı.