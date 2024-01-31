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Elazığ'da ağır hasar alan 3 katlı yapıların yıkımı tamamlandı

-Vali Ömer Toraman:

-"Elazığ genelinde ağır hasarlı binaların yüzde 87'nin yıkımı gerçekleştirildi ve enkazını kaldırıldı"

-"Şehir merkezinde 2 bin 704 tane binanın yıkımını gerçekleştirdik "

ELAZIĞ - İl genelinde yıkılması ve enkazının kaldırılması gereken ağır hasarlı binaların şuana kadar merkez ve kırsal da dahil olmak üzere yüzde 87'nin yıkımının gerçekleştirildiğini belirten Vali Ömer Toraman, " Şehir merkezinde 3 kat ve üzeri olan binalar yıkılarak enkazının kaldırılması gereken 988 tane bina vardı. Şuan yıkımı devam eden bina, 988'inci bina yani son binamız" dedi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta da meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ'da ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede kent genelinde ağır hasar alan yapıların yüzde 87'sinde yıkım çalışmaları tamamlandı. 24 Ocak Elazığ depremi başta olmak üzere 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde kent merkezinde ağır hasar alan 3 katlı yapıların 987 tanesi yıkılırken son binada ise bugün itibariyle yıkım çalışması başlatıldı.

"2 bin 704 binanın yıkım çalışması tamamlandı"

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden Elazığ'ın da ciddi manada etkilendiğini belirten Vali Dr. Ömer Toraman "Teknik elemanların yaptığı tespitler neticesinde yaklaşık 11 bin binanın ağır hasar olduğunu tespiti yapıldı ve bunlar kesinleşti. Kesinleştikten sonra da yıkılarak enkazlarının kaldırılması çalışmalarına başlandı. İl genelinde yıkılması ve enkazının kaldırılması gereken ağır hasarlı binaların şuana kadar merkez ve kırsal da dahil olmak üzere yüzde 87'nin yıkımı gerçekleştirildi ve enkazını kaldırmış bulunuyoruz. Şehir merkezinde 3 kat ve üzeri olan binalar yıkılarak enkazının kaldırılması gereken 988 tane bina vardı. Şuan yıkımı devam eden bina, 988'inci bina yani son binamız. Hukuki problemi olanlar ve ortak temel problemi olanlar hariç, 42 bina bu şekilde, onun dışında şehir merkezinde problemi olmayan 988 binanın tamamını yıkmış bulunuyoruz. Elazığ şehir merkezinde 3 kat ve üzeri yapılardan 2020 yılında da yine aynı şekilde yıkılması gereken ağır hasarlı binaların tamamını yıkmış bulunuyoruz. Bu çerçevede bin 716 tane binayı yıkarak, enkazını kaldırmıştık. 2020 ve 2023 yıllarından enkazı kaldırılan 3 kat ve üzeri binaları topladığımızda şehir merkezinde 2 bin 704 tane binanın yıkımını gerçekleştirmiş ve enkazını kaldırmış bulunuyoruz" dedi.

"Depremin ardından yapımına başlanan TOKİ konutlarından 2 bin 255 konutun kurası çekilecek"

Konuşmalarını sürdüren Vali Toraman, " Bu yıkımları yapmakla beraber bir taraftan da hak sahibi vatandaşlarımıza konutlarının yapımlarına başlamıştık. Bu çerçevede cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla TOKİ tarafından inşaatlarına başlanmıştı. İlimiz genelinde de 6 Şubat depremlerinden sonra 3 bin 60 tanesi çok katlı yapılar ve 250 tanesi de köy konutları olmak üzere 3 bin 310 tane tane konutun da ihalesi yapılıp inşaatlarına başlanmış durumda. İnşaatı bitme noktasına gelen 2 bin 255 konutun da önümüzdeki günlerde kurasını çekerek hak sahibi vatandaşlarımıza anahtarlarını teslim etmiş olacağız. Böylece hem 2020 hem de 2023 depremlerinden sonra Elazığ riskli yapılarını, ağır hasarlı yapılarını ve enkazlarını tamamen kaldırmış duruma gelmiş bulunuyor. Elazığ, yeni yapılan konutlarla beraber 2020 yılı depreminden sonra yaklaşık 25 bin konut yapılıp vatandaşlara dağıtıldı, depreme dirençli bir şehir haline gelmiş oluyor" diye konuştu.