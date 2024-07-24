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Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımları sürüyor

ELAZIĞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ'da ağır hasar gören binaların yıkımları sürüyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede İcadiye Mahallesi'nde 6 katlı bir bina, iş makinesinin vurmasıyla bir anda yerle bir oldu. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.