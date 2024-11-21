Elazığ'da Asayiş Olaylarında 371 Tutuklama - Son Dakika
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Elazığ'da Asayiş Olaylarında 371 Tutuklama

Elazığ'da yılın ilk 10 ayında meydana gelen asayiş olaylarında 371 kişi tutuklandı. Vali Numan Hatipoğlu, yakalama oranının geçtiğimiz yıla göre yüzde 39 arttığını açıkladı.

21.11.2024 18:48
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1) ELAZIĞ'DA, 10 AYDA ASAYİŞ OLAYLARINDA 371 TUTUKLAMA

ELAZIĞ Valisi Numan Hatipoğlu, asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısında, yılın ilk 10 ayında kentte meydana gelen asayiş olaylarında 371 şüphelinin tutuklandığını söyledi.

Valilikte düzenlenen asayiş ve bilgilendirme toplantısına, Vali Numan Hatipoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Seydi Ertekin katıldı. Vali Hatipoğlu, toplantıda kentte yılın ilk 10 ayında meydana gelen asayiş olaylarında gözaltına alınan 371 şüphelinin tutuklandığını, yakalama oranının geçen yıla göre yüzde 39 arttığını söyledi. Kentte huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla bir yandan önleyici kolluk hizmetleri yürütülürken diğer yandan da suçluların yakalanması ve suç olaylarının aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Vali Hatipoğlu, "Kolluk kuvvetlerimiz, 7 bin 347 personel ve 771 araçla 7 gün 24 esasına göre Elazığ'ın huzur ve güvenliği için görev yapmaktadır. 2024 yılının ilk on ayına ait verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan bireylere yönelik yürütülen çalışmalarda, 5 yıldan az cezası olan 1,185 kişi yakalanmış ve bu yakalanma oranı geçen yıla göre yüzde 27 artmıştır. 5 ile 10 yıl arasında cezası bulunan 260 kişi yakalanmış ve bu oran geçen yıla göre yüzde 51 artış göstermiştir. 10 yıl ve üzeri cezası olan 153 kişi yakalanmış ve yakalanma oranı geçen yıla göre yüzde 66 artmıştır. Asayiş olayları neticesinde 371 kişi tutuklanmış, yakalama oranı geçen yıla göre yüzde 39 oranda artış göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da Asayiş Olaylarında 371 Tutuklama - Son Dakika

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