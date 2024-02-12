Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Elazığ\'da düzenlenen asayiş operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen asayiş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyon kapsamında, kasten yaralama suçunun faili 2 şüpheli ile mala zarar verme suçunun faili 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üst ve adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 8 kartuş ve 6 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi. İş yerlerine düzenlenen saldırılar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

12.02.2024 17:43  Güncelleme: 17:45
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Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen asayiş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, farklı tarihlerde, Rızaiye Mahallesi'ndeki bir kıraathanede meydana gelen "kasten yaralama" suçunun faili 2 şüpheli ile Yeni Mahalle'deki 3 iş yerine düzenlenen saldırılarla ilgili "mala zarar verme" suçunun faili 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üst ve adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 8 kartuş ve 6 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırılar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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