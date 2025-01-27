Elazığ'da Asayiş Raporu Açıklandı

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Elazığ Valiliği emniyet ve jandarma bölgesindeki bir haftalık asayiş verilerini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 20-26 Ocak'ta meydana gelen 205 asayiş olayında yakalanan 211 şüpheliden 18'i tutuklandı, 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Asayiş uygulamalarında 64 bin 812 kişi ve 36 bin 196 araç kontrol edildi, aranan 502 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklandı.

Kontrol edilen araçlardan 2 bin 610'una cezai işlem uygulandı, 188 araç trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalarda, 10 tabanca, 13 tüfek, 4 kesici alet, 178 fişek, 4 mühimmat, dedektör, 2 kaçak kazı malzemesi ve 200 emtia ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarda, 97 gram esrar, 1 gram eroin, 251 gram bonzai, 26 sentetik ecza ve 54 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kentte meydana gelen 29 trafik kazasında ise 36 kişi yaralandı.

Ayrıca kayıp olarak aranan 4 kişi ile çalıntı 2 motosiklet, otomobil, bir miktar kozmetik ve gıda malzemesi bulundu.