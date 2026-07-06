Elazığ'da Asayiş Raporu Açıklandı - Son Dakika
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Elazığ'da Asayiş Raporu Açıklandı

06.07.2026 22:00
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1-30 Haziran'da 1129 asayiş olayı meydana geldi, 1089 şüpheli yakalandı, 194'ü tutuklandı.

Elazığ Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin verileri açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1-30 Haziran'da kentte meydana gelen 1129 asayiş olayında yakalanan 1089 şüpheliden 194'ü tutuklandı, 73 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Uygulamalarda, 273 bin 840 kişi ve 176 bin 977 araç kontrol edildi.

Denetimlerde 15 bin 704 araca cezai işlem uygulanırken, 891 araç trafikten men edildi.

Yürütülen çalışmalarda, 28 tabanca, 24 tüfek, 841 fişek, 8 şarjör, 16 kesici alet, 185,2 gram esrar, 134 gram kubar esrar, 172,19 gram metamfetamin, 2 kilo 423,21 gram bonzai, 98,99 gram bonzai ham maddesi, 183 sentetik ecza ve uyarıcı hap, 1,54 gram kokain, 1,1 gram eroin, 80 gram kannabinoid katkılı tütün, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ile çalıntı motosiklet, 6 cep telefonu, 6 sim kart ve 519 bin 245 lira para ele geçirildi.

Ayrıca 308 bin 600 gümrük kaçağı makaron, 105 kilogram tütün, 3 bin 500 paket sigara, 116 elektronik sigara, 60 puro, 19 cep telefonu, 750 ilaç, 43 gümrük kaçağı malzeme ve 19 muhtelif kazı malzemesine el konuldu.

Kentteki 188 trafik kazasında ise 322 kişi yaralandı.

Kayıp olarak aranan 33 kişi bulunurken, arama kaydı bulunan 1264 kişi de yakalandı.

Kaynak: AA

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