Elazığ'da Bayram Şekerleri Tezgahlarda - Son Dakika
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Elazığ'da Bayram Şekerleri Tezgahlarda

02.06.2025 14:06
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Elazığ'da Kurban Bayramı için tezgahlar hazır. Sütlü ve çikolatalı şekerler rağbet görüyor.

Elazığ'da bayram öncesi şekerler tezgahlardaki yerini aldı

ELAZIĞ - Kurban Bayramına sayılı günler kala, Elazığ'da şekerleme ürünleri satan esnaf ürünleri tezgaha indirmeye başladı.

Elazığ'da Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar bayram sofralarını renklendirmek için bayram şekerlemeleri satan esnafa yöneldi. Elazığ Kapalı Çarşı esnafı ise bayramı süsleyecek olan şekerlemeler ile vatandaşlara satış için tezgahlarını hazırladı. Vatandaşların en çok tercih ettiği şekerleme türleri sütlü, çikolatalı ve aromalı olarak belirtildi.

Kurban Bayramı için tezgahının hazır olduğunu ifade eden esnaf Murat Yılmaz, "9 senedir Kapalı Çarşıda esnaflık yapıyorum. Kurban Bayramı yaklaştı, biz de tezgahlarımızı bayrama 1 hafta kala hazır hale getirdik. Şu an için fazla bir rağbet yok. Büyük ihtimalle, hafta içi yoğunluk olur. Tezgahımızda yaklaşık olarak 50 çeşit şeker türü bulunuyor. Şeker fiyatlarımız geçen sene ile aynı fiyattadır, fiyatlarımız değişmedi. Vatandaşlarımız cebini düşünüyor, cebine göre hareket ediyor. Fiyat aralığına göre, kalitesini kendisi belirleyip şekerini alıyor. En fazla rehavet gören şekerleme türlerimiz, klasik sütlü ve aromalı olarak tercih ediliyor. Şekerlerimiz 150 liradan başlayarak, 650 liraya kadar çıkabiliyor" dedi.

Kaynak: İHA

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