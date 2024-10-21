Elazığ'da beton pompasının çarptığı yaya öldü

Elazığ'da beton pompasının çarptığı yaya hayatını kaybetti.
B.T. yönetimindeki 23 AAD 333 plakalı beton pompası, Akpınar Mahallesi Şehit İdris Doğan Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Mamur'a (71) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Mamur'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Mamur'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
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