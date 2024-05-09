Güncel

Elazığ'da 'Bilim Fuarı' açıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da Çubukbey Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Çubukbey Anadolu Lisesinde hazırlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu '4006 Bilim Fuarı' açıldı. Okul tarafından dördüncüsü düzenlenen fuarda 20 danışman öğretmen ve 100 öğrencinin geliştirdiği 20 proje sergilendi. Öte yandan Elazığ Belediyesi Musiki Korosu, öğrencilerin hazırlamış oldukları Harput Musikisinin kaybolmaması ve gençlere dinletilmesi için Harput Musikisi dinletildi.

TUBİTAK'ın destekleriyle gerçekleştirmiş oldukları 4006 Bilim Fuarının açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Çubukbey Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Hayriye Mehtap Ersoy, "Hepinizin bildiği üzere bilim fuarları öğrencilerin, meraklarını ve isteklerini, araştırma yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla geliştirilir. Bilim fuarları genç bireylerin bilimin önemini kavrayıp birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmesini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücüyle birleştiği zaman daha da güçlenir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu mucitliğin ortaya çıkması için zemin hazırlamaktır. Öğrencilerin kendi belirledikleri konular üzerine araştırma yapabileceklerini ve araştırmalarını sergileyerek öğrenme verimliliğini amaçladık" dedi.

Proje yürütücüsü bilişim teknolojisi öğretmeni Veysel Emir, "Çubukbey Anadolu Lisesi olarak bu yıl TUBİTAK fuarları destekleme çerçevesinde dördüncü kez bilim fuarı gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz burada araştırma, inceleme ve tasarım alanlarında toplam 20 tane proje hazırladılar. Dönem başından beri bu projeleri hazırlarken araştırma yapma, proje tabanını çalışma, işbirlikçi çalışma ve kendilerini geliştirme fırsatları buldular. Biz okul olarak öğrencilerimizin sadece akademik alanda değil diğer tüm alanlarda gelişmelerini sağlıyoruz. Bu amaçla da önümüzdeki yıllarda da bu projeleri devam ettirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.