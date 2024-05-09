Elazığ'da 'Bilim Fuarı' Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elazığ'da 'Bilim Fuarı' Açıldı

Elazığ'da Çubukbey Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı. Fuarda 20 proje sergilendi ve Harput Musikisi dinletildi.

09.05.2024 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da 'Bilim Fuarı' açıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da Çubukbey Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Çubukbey Anadolu Lisesinde hazırlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu '4006 Bilim Fuarı' açıldı. Okul tarafından dördüncüsü düzenlenen fuarda 20 danışman öğretmen ve 100 öğrencinin geliştirdiği 20 proje sergilendi. Öte yandan Elazığ Belediyesi Musiki Korosu, öğrencilerin hazırlamış oldukları Harput Musikisinin kaybolmaması ve gençlere dinletilmesi için Harput Musikisi dinletildi.

TUBİTAK'ın destekleriyle gerçekleştirmiş oldukları 4006 Bilim Fuarının açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Çubukbey Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Hayriye Mehtap Ersoy, "Hepinizin bildiği üzere bilim fuarları öğrencilerin, meraklarını ve isteklerini, araştırma yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla geliştirilir. Bilim fuarları genç bireylerin bilimin önemini kavrayıp birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmesini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücüyle birleştiği zaman daha da güçlenir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu mucitliğin ortaya çıkması için zemin hazırlamaktır. Öğrencilerin kendi belirledikleri konular üzerine araştırma yapabileceklerini ve araştırmalarını sergileyerek öğrenme verimliliğini amaçladık" dedi.

Proje yürütücüsü bilişim teknolojisi öğretmeni Veysel Emir, "Çubukbey Anadolu Lisesi olarak bu yıl TUBİTAK fuarları destekleme çerçevesinde dördüncü kez bilim fuarı gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz burada araştırma, inceleme ve tasarım alanlarında toplam 20 tane proje hazırladılar. Dönem başından beri bu projeleri hazırlarken araştırma yapma, proje tabanını çalışma, işbirlikçi çalışma ve kendilerini geliştirme fırsatları buldular. Biz okul olarak öğrencilerimizin sadece akademik alanda değil diğer tüm alanlarda gelişmelerini sağlıyoruz. Bu amaçla da önümüzdeki yıllarda da bu projeleri devam ettirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da 'Bilim Fuarı' Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:36 Olay iddia Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı Olay iddia! Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
15:34 İsrail Dışişleri Bakanı’nın “Ticaret kısıtlaması kaldırıldı“ İddiasına Ticaret Bakanlığı’ndan yalanlama İsrail Dışişleri Bakanı'nın "Ticaret kısıtlaması kaldırıldı" İddiasına Ticaret Bakanlığı'ndan yalanlama
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
18:31 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a 60 Gün Hak Mahrumiyeti ve 520 Bin TL Para Cezası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 60 Gün Hak Mahrumiyeti ve 520 Bin TL Para Cezası
18:06 Ryan Babel’den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş’tan ayrılmayı hiç istemedim Ryan Babel'den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş'tan ayrılmayı hiç istemedim
17:54 Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek
17:41 Özgür Özel’den Bakan Şimşek’e tepki: Biraz da zenginlerle uğraş, yoksulun peşini bırak Özgür Özel'den Bakan Şimşek'e tepki: Biraz da zenginlerle uğraş, yoksulun peşini bırak
17:35 Eski hakim ve savcının oğlu yeni bir olaya karıştı Eski hakim ve savcının oğlu yeni bir olaya karıştı
17:18 Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’ni kazanamama tehlikesiyle karşı karşıya Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamama tehlikesiyle karşı karşıya
17:15 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız’ı vuran polise 5 yıl hapis cezası verildi 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ı vuran polise 5 yıl hapis cezası verildi
16:41 Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP’li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP'li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 18:35:57. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da 'Bilim Fuarı' Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement