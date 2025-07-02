Elazığ'da Boğulma Olayı

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'ne giren kadın boğuldu.

Aydıncık köyü mevkisinde dün ailesiyle piknik yapmak için baraj gölü kıyısına giden D.T, serinlemek için suya girdi.

Bir süre sonra D.T'nin suda çırpındığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yakınları tarafından sudan çıkarılan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

D.T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.